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تركي آل الشيخ: "إصابة المخرج وفريق التصوير وسلامة أحمد عز وسنحاسب المتسببين"

09:32 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
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    أحمد عز أثناء تصوير مشهد في فيلم سينمائي
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    أحمد عز أثناء تصوير مشهد في فيلم سينمائي
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    تركي ال الشيخ على فيسبوك
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    أحمد عز أثناء تصوير مشهد في فيلم سينمائي
  • عرض 6 صورة
    أحمد عز أثناء تصوير مشهد في فيلم سينمائي
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كتب - معتز عباس:

فجر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة من العيار الثقيل، تتعلق بأحد الأعمال الفنية التي يشارك فيها النجم أحمد عز.

ونشر تركي، صور للنجم أحمد عز أثناء تصوير مشهد أكشن لـ إنفجار كبير في أحد الأماكن، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتب تركي تعليقًا: "صور من حادث إصابة المخرج وفريق التصوير والحمدالله على سلامة النجم أحمد عز، سيتم إلغاء الفيلم وتعويض المنتج والممثلين والعاملين بزيادة ٢٥٪؜ نظراً للمجهود الكبير في شهور الماضية، وسيتم محاسبة المتسببين في الإهمال والتقصير في شروط السلامة".

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، في وقت سابق عن بدء تصوير فيلم "The Seven Dogs" للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

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المستشار تركي آل الشيخ إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs إصابة مخرج فيلم The Seven Dogs سلامة أحمد عز مشهد أكشن إنفجار كبير
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