أحدث جلسة تصوير "جريئة" لـ هنا الزاهد.. وغادة عبدالرازق تتفاعل

كتب - معتز عباس:

كشفت الفنانة هنا الزاهد عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها، أثناء قضائها إجازة العيد في باريس.

ونشرت هنا صور وفيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتبت: "استكشاف شوارع باريس الساحرة.. سحر باريس".

وتفاعلت نجمات الفن مع الإطلالة أبرزهن، النجمة غادة عبد الرازق، الفنانة نور الزاهد، وشام الذهبي ابنة الفنانة أصالة نصري".

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وكانت آخر أعمال هنا الزاهد مسلسل "إقامة جبرية" الذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة حول عدة شخصيات محتجزين في مكان واحد في ظروف غامضة ثم تتصاعد التوترات وتتكشف الأسرار وتقع عدة مواجهات ومحاولات للهرب.

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