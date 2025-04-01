إعلان

مرتدية "أخطبوط".. مايا دياب تفاجئ متابعيها بـ "إطلالة غريبة"

07:28 م الثلاثاء 01 أبريل 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مايا دياب
  • عرض 3 صورة
    مايا دياب
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت مايا بإطلالة غريبة مرتدية قلادة على شكل "أذرع الأخطبوط"، لتنشر الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وتعلق: "فيه أخطبوط طلب ايد اخطبوطه قلّها، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدك".

View this post on Instagram

A post shared by Maya Diab (@mayadiab)

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كتير حلوة وجميلة"، "هموت ضحك"، "أعطيني أيدك"، "الفكرة رهيبة".

يذكر أن الفنانة مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغاني جديدة من ألبومها "MYMAYAV"، وهي "طاقة إيجابية"، و"تقلان"، و"كلن قالولي".

اقرأ أيضا..

إيرادات "سيكو سيكو" تتجاوز 10 ملايين جنيه في يومين

عبدالرحيم كمال يحسم الجدل حول نهاية مسلسل "لام شمسية"

مايا دياب مايا دياب مرتدية أخطبوط مايا دياب بإطلالة غريبة مايا دياب على انستجرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

قناة مصرية مجانية تنقل مباراة الأهلي والهلال السوداني بدوري الأبطال
إنستاباي أم المحافظ الإليكترونية.. ما أفضل تطبيق لتحويل الأموال إلكترونيا؟
هل تشهد مصر أكبر وأعنف عاصفة ترابية غدًا؟.. الأرصاد تُجيب