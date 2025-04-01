مرتدية "أخطبوط".. مايا دياب تفاجئ متابعيها بـ "إطلالة غريبة"

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، متابعيها على السوشيال ميديا، أحدث جلسة تصوير لها.

وظهرت مايا بإطلالة غريبة مرتدية قلادة على شكل "أذرع الأخطبوط"، لتنشر الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وتعلق: "فيه أخطبوط طلب ايد اخطبوطه قلّها، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدِك، اعطيني ايدك".

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وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "كتير حلوة وجميلة"، "هموت ضحك"، "أعطيني أيدك"، "الفكرة رهيبة".

يذكر أن الفنانة مايا دياب، طرحت مؤخرا 3 أغاني جديدة من ألبومها "MYMAYAV"، وهي "طاقة إيجابية"، و"تقلان"، و"كلن قالولي".

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