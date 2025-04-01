"أنا بحب الإجازة".. سامح حسين يحسم الجدل ويرد على تصريحاته بشأن إلغاء الإجازات

كتب - معتز عباس:

علق الفنان سامح حسين على الانتقادات التي تعرض لها مؤخرًا، عقب تصريحه الأخير في احتفالية عيد الفطر: "مش ضروري نأخذ كل الأعياد دي إجازات ورانا شغل كتير أوي".

وكتب سامح عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جمهوري الحبيب كل سنة وانتم طيبين وبخير، بناء على طلبكم .. والناس اللي طلبت تفسير لموضوع إني بطالب بإلغاء الإجازات في الأعياد، الكلام ده طبعا غير حقيقي بالمرة، أنا زيكم بحب الإجازة وبحب زيكم اشتغل بإخلاص زي كل واحد في مجاله".

وأضاف: "الإجازة دي نعمة من ربنا نشحن من خلالها قوتنا لمواصلة مشوار الحياة، كل الموضوع إني تمنيت إن أعياد مصر وأفراحها تزيد وتكتر وساعتها مش لازم ناخد الأعياد الجديدة دي كلها إجازة".

وأكد: "لكني لم أقصد أبدا إلغاء الإجازات الرسمية، وعلى فكرة إحنا بنحب الأجازة عشان بنشتغل، أي حد جرب قلة الشغل مش هيحب الأجازة، الشغل نعمة ربنا يديمها علينا ويعين كل واحد على حاله ويكرمنا جميعا ويرزقنا الخير، يارب حياتكم تكون كلها أعياد وفرحة".

وشارك الفنان سامح حسين، في احتفالية عيد الفطر المبارك، التي أقيمت أمس الاثنين بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عبر عن اعتزازه بالروح الإيجابية التي يتميز بها المصريون.

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