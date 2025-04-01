شقيقة إيناس النجار تنعيها بكلمات مؤثرة: روحي راحت مني.. وفي الجنة يا ملاكي

كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة سوار النجار، عبر حسابها على موقع فيسبوك، شقيقتها الفنانة إيناس النجار والتي غادرت عالمنا أمس الاثنين بعد مرورها بأزمة صحية.

وكتبت سوار "روحي راحت مني خلاص في الجنة يا ملاكي، خلاص بقيت نصف واحد من غير نص تاني، آه آه قلبي اتقطع عليكي ياروح روحي، الله يصبرني على فراقك يا كبدي، عروس الجنة، إيناس سلميلي على بابا".

ورحلت أول أيام عيد الفطر، الفنانة التونسية إيناس النجار عقب تعرضها لأزمة صحية ودخولها في غيبوبة، وأعلنت الخبر الفنانة هايدي سليم عبر حسابها الخاص على فيسبوك، وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".

وكانت سوار شقيقة الفنانة إيناس، كشفت عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض أختها لأزمة صحية وإصابتها بتسمم في الدم، مما استدعى دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت سوار عبر خاصية القصص القصيرة: "أنا سوار.. أختي إيناس تعبانة جدًا جدًا ومحتاجة دعاكم في الأيام المفترجة دي.. رجاء لكل اللي يحبوها ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة".

يذكر أن إيناس النجار شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب.