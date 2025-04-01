أسماء جلال جريئة ودرة كاجوال.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

درة

شاركت الفنانة التونسية درة صورا من أحدث ظهور لها على موقع "إنستجرام، ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من متابعيها.

أسماء جلال

نشرت الفنانة أسماء جلال عدة صور لها عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت فيها بإطلالة جريئة.

مي كساب

شاركت الفنانة مي كساب صورة جديدة تجمعها بزوجها، مطرب المهرجانات أوكا، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت على الصورة قائلة: "عيد سعيد عليكم، كل سنة وإنت حبيبي".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم صورة من كواليس كليب أغنيتها "اتعلقت بيه"، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

ياسمينا العبد

شاركت الفنانة الشابة ياسمينا العبد، صورا من كواليس الحلقة الأخيرة من مسلسل "لام شمسية"، وذلك على حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

شيرين عبد الوهاب

هنأت الفنانة شيرين عبد الوهاب متابعيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، ونشرت صورة لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "كل سنة وأنتم طيبين وعيد فطر سعيد عليكم جميعًا يارب دايمًا تكونوا فرحانين ومبسوطين".

ديانا هشام

شاركت الفنانة ديانا هشام صورة من أحدث ظهور لها، على حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وعلقت عيد سعيد للجميع.

حسين فهمي

هنأ الفنان حسين فهمي متابعيه على موقع إنستجرام بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ونشر صورة له، وعلق: "كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك".

صلاح عبدالله

حرصت الفنان صلاح عبد الله على تهنئة جمهوره، وشاركهم صورة له مصنعة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وعلق: "كل عيد وكلنا طيبين أوي".

فدوى عابد

شاركت الفنانة فدوى عابد جمهورها صورة جديدة لها احتفالًا بأول أيام عيد الفطر المبارك، وعلقت: "في انتظار العيدية".