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وفاة المخرج محمد الشال بعد صراع مع المرض

06:49 م الأحد 09 مارس 2025

المخرج محمد الشال

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كتبت- منال الجيوشي
رحل عن عالمنا اليوم الأحد، المخرج محمد الشال، بعد صراع مع المرض

وكشف نجل شقيق المخرج الراحل خبر الوفاة، وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: "توفي إلى رحمة الله عمي المخرج محمد الشال ربنا يرحمك يا عمي ويغفرلك ويسكنك الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا"

وشيع جثمان المخرج الراحل من مسجد صلاح الدين الأيوبي بالمنيل، عقب صلاة العصر

المخرج محمد الشال قدم خلال مسيرته الفنية أعمالا مميزة في المسرح والسينما والتليفزيون، أبرزها مسرحية "الثعلب" للنجم محمد صبحي

كما قام بالتمثيل في عدد من الأعمال منها: "سوق الخضار"، "على من نطلق الرصاص"، "ابن تيمية"

محمد الشال مسجد صلاح الدين الأيوبي
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