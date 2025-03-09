أصالة نصري تحتفل بعيد ميلاد نجلها (صورة)

كتبت- سهيلة أسامة:

احتفلت الفنانة أصالة نصري بعيد ميلاد نجلها، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام".

وعلقت: "لو بدكم تعرفوا مين أبيض قلب بالعالم كله، اسألوني ورح جاوبكم، لودي، لودي، عنده روح كلها فرح، كلها محبة، ودلع، وحنية، وذكاء، وشو بيستحملنا وشو بينصحنا أنا وأخواته، وكأنه رجل كبير بيعرف كل شيء وعنده الحكمة".

وأضافت: "نجح في شغله وعمل تطبيقًا جديدًا عبقريًا، وهو الآن بيطوّر فيه والمشروع بيتطوّر، لودي صار شاب وبده يكون عريس وعم يفكر يخطب، وإحنا عم نفكر نشجعه ونسانده، والعريس القادم، اليوم عيده، كل سنة وأنت بألف خير يا كل الخير، يا طيب، يا شاطر، يا business man، يا سند أخواتك، يا حنون عيلتي الحلوة، الله يحفظك يا غالي، وشوفك بتحقق كل أحلامك يا نور عيوني".

كان أنس نصري شقيق أصالة نصري، احتفل مؤخرا بعودة أغنيتها "60 دقيقة" على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعد حذفها.

وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك": "مبروك علينا عودة ٦٠ دقيقة حياة بعد أسابيع من الغياب القسري وانتصار الفن على العرقلة والتحديات".

يذكر أن ألبوم "60 دقيقة حياة" لـ أصالة نصري ضم عدة أغنيات منها "سؤال بسيط"، و"ملهمته الوحيدة"، و"عايشة على اللي فات"، و"على إيه"، و"مواقف مؤلمة"، و"الورد البلدي"، و"بعدك عني"، و"منازل".

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