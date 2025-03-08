أحدث ظهور لـ إيمان العاصي في رمضان والجمهور:"خسيتي أوي" (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة إيمان العاصي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها في شهر رمضان الكريم.

ونشرت إيمان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اليوم العالمي للمرأة".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "ما أروعك، دايما متميزة، خسيتي أوي، قمر، الجمال والأناقة، جميلة".

جدير بالذكر أن، إيمان العاصي عُرض لها مؤخرًا مسلسل "برغم القانون" وشاركها في البطولة محمد القس، هاني عادل، فرح يوسف، وليد فواز، رحاب الجمل، محمد محمود عبدالعزيز، عايدة رياض، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

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