"فنانة عظيمة".. جنات وسعد لمجرد ينعيان نعيمة سميح بعد وفاتها

كتب- هاني صابر:

نعت المطربة جنات والمطرب سعد لمجرد، المطربة المغربية نعيمة سميح التي رحلت عن عالمنا اليوم السبت 8 مارس 2025، عن عمر ناهز الـ 72 عاما، وذلك تزامنا مع ثامن أيام شهر رمضان الكريم.

جنات

ونشرت المطربة جنات، صورة لها معها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "فقدنا اليوم فنانة عظيمة صوت مغربي لن يتكرر وإنسانة من أطيب خلق الله اللهم أرحمها وصبر أهلها وابنها شمس وأجعلها من أهل الجنة، نعيمة سميح".

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سعد لمجرد

نعى المطرب سعد لمجرد، المطربة نعيمة سميح، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحم الله السيدة نعيمة سميح، أيقونة الطرب المغربي وإحدى أقرب الفنانات إلى قلبي إنسانيا.. كانت مثالاً للنقاء وطيبة القلب، ولديا معها ذكريات لا تُنسى.. أسأل الله أن يرحمها رحمة واسعة، ويجعل مثواها الجنة".

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وكانت نعيمة سميح، عانت منذ بداياتها الفنية من مرض فقر الدم وتدهورت حالتها الصحية في الأشهر القليلة الماضية بسبب معاناتها من مرض السرطان لسنوات.

وولدت نعيمة سميح عام 1954، واشتغلت في مجال الحلاقة في البداية إلى أن شاركت في برنامج إذاعي لاكتشاف المواهب الفنية بالمغرب. وانطلقت مسيرتها الغنائية منذ عامها السادس عشر في سبعينات القرن الماضي 1970 إلى أن تجاوزت الستين من عمرها.

وبعدها اختفت عن الساحة الفنية بشكل مفاجئ عام 2007، لكن من دون أن تعلن اعتزالها الغناء. وكان آخر ظهور لها سنة 2016 خلال تكريمها ضمن مهرجان "أصوات نسائية" في مدينة تطوان شمال المغرب.

ومن أبرز أعمالها الفنية أغنية "ياك أجرحي" التي لاقت شهرة واسعة وأعاد غناءها كثير من المطربين المغاربة والعرب.

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