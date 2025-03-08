سميرة سعيد تعلن وفاة نعيمة سميح صديقة طفولتها وتنعيها بكلمات مؤثرة

كتب- هاني صابر:

أعلنت المطربة سميرة سعيد، عن وفاة نعيمة سميح صديقة طفولتها، حيث نعتها بكلمات حزينة ومؤثرة.

ونشرت سميرة، فيديو، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "اليوم فقدت صديقة الطفولة، جزء كبير من ذكرياتي، ووجها كان دائما مشرقا بالحياة والتلقائية".

وتابعت: "نعيمة لم تكن فقط صوتا استثنائيا، بل كانت إنسانة دافئة، كريمة في مشاعرها، تملأ الدنيا بضحكتها وروحها الطيبة..

منذ طفولتنا، كنت أنا الطفلة المشاغبة وهي الفطرية التي تتصرف بعفوية نادرة".

وأضافت: "قربها من العائلة جعلها جزءا من حياتي، وحبها سيظل محفورا في قلبي.. رحلتِ، ولكن حضورك لن يغيب أبدا، رحمك الله يا نعيمة سميح".

وكانت نعيمة سميح، عانت منذ بداياتها الفنية من مرض فقر الدم وتدهورت حالتها الصحية في الأشهر القليلة الماضية بسبب معاناتها من مرض السرطان لسنوات.

وولدت نعيمة سميح عام 1954، واشتغلت في مجال الحلاقة في البداية إلى أن شاركت في برنامج إذاعي لاكتشاف المواهب الفنية بالمغرب. وانطلقت مسيرتها الغنائية منذ عامها السادس عشر في سبعينات القرن الماضي 1970 إلى أن تجاوزت الستين من عمرها.

وبعدها اختفت عن الساحة الفنية بشكل مفاجئ عام 2007، لكن من دون أن تعلن اعتزالها الغناء. وكان آخر ظهور لها سنة 2016 خلال تكريمها ضمن مهرجان "أصوات نسائية" في مدينة تطوان شمال المغرب.

ومن أبرز أعمالها الفنية أغنية "ياك أجرحي" التي لاقت شهرة واسعة وأعاد غناءها كثير من المطربين المغاربة والعرب.

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