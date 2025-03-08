"الموسيقيين" تلغي تصريح مسلم بعد تعدد الشكاوي وغيابه عن التحقيق

كتب- هاني صابر:

أعلن أحمد أبو المجد، سكرتير عام نقابة المهن الموسيقية، أن النقابة قررت إلغاء التصريح السنوي للمطرب "مسلم" بعد تكرار الشكاوي ضده وتغيبه عن جلسات التحقيق.

وقال أبو المجد، ببرنامج "صباح البلد"، إن البداية كانت بشكاوي من شركات الإنتاج، حيث وقع "مسلم" عقودًا متضاربة مع أكثر من شركة في نفس التوقيت، ما دفع النقابة للتدخل وتحذيره.

وأضاف، أن النقابة تحرص دائمًا على منح الفرص للفنانين، خاصة الشباب، ولا تلجأ إلى وقف التصاريح إلا كحل أخير، ومع ذلك استمرت الشكاوي، وهذه المرة جاءت من منظمي الحفلات والأفراح الذين اشتكوا من عدم إلتزامه بالعقود، حيث كان يحصل على مبالغ مالية مقابل إحياء حفلات لكنه لا يحضر.

وعندما تم استدعاء مسلم للتحقيق في النقابة، لم يحضر ولم يقدم أي اعتذار أو توضيح.

وأكد أبو المجد، أن النقابة ملتزمة بالحفاظ على حقوق العاملين في المجال الموسيقي، وضمان التزام الجميع بقواعد العمل، مشيرًا إلى أن الفنان هو في النهاية واجهة للفن، ومسؤوليته تفرض عليه احترام تعاقداته والتزاماته، وبناءً على ذلك جاء قرار إلغاء التصريح بعد استنفاد كل المحاولات معه.

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