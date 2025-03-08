وفاة حماة تامر هجرس وتشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود

كتبت- منى الموجي:

توفيت صباح اليوم السبت 8 مارس الموافق الثامن من رمضان 2025، حماة الفنان تامر هجرس، والذي كشف عن موعد ومكان أداء صلاة الجنازة عليها.

وكتب تامر عبر خاصية القصص القصيرة بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "(يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم .. إنا لله وإنا إليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله العزيزة علينا فاطمة العربي والدة ميرال ندا ومحمد ندا وحماة تامر هجرس ونورهان عبدالله وجدة تمارا وتالا هجرس، وستقام صلاة الجنازة عليها اليوم السبت بمسجد مصطفى محمود المهندسين نسألكم الفاتحة".

جدير بالذكر أن تامر هجرس شارك في 2024 ببطولة فيلم جوازة توكسيك أمام ليلى علوي وبيومي فؤاد.