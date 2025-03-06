"ويعز عليا".. هل تشعل الخلاف بين عمرو دياب وموسى؟

كتب-مصطفى حمزة:

أثار المطرب موسى حالة من الجدل حول أغنية "ويعز عليا"، التي ظهر النجم عمرو دياب، وهو يؤديها، خلال عرضها للمرة الأولى، ضمن برنامج "مع ممدوح موسى".

المطرب موسى نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، مقطع فيديو، وهو يؤدي نفس الأغنية، وكتب: "توضيح هام، الغنوة دي غنوتي، وهنزلها لكم قريب كاملة بصوتي"

الموزع الموسيقي هاني يعقوب، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، قال: "الأغنية من كلمات الشاعر محمد رفاعي، وألحان شريف تاج، والأقرب أنهم منحوا المطرب موسى حقوق تقديمها".

وتابع: "الأغنية من 22 سنة، كنا قد عملنا عليها، والفيديو الذي ظهر به النجم عمرو دياب، وهو يقدم مقطع منها، كان في مراحل تسجيل الأغنية عام 2003، وكان من المقرر طرحها ضمن ألبوم (علم قلبي)، ولم تطرح".

أغنية "ويعز عليا"، تصدرت بصوت النجم عمرو دياب، قوائم الأكثر رواجا عبر مواقع التواصل، عقب عرضها في برنامج الإعلامي ممدوح موسى للمرة الأولى .

ويعز عليا عمرو دياب



موسى يغي ويعز عليا