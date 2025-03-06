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وفاة والدة الشاعرة دعاء عبدالوهاب.. وهذا موعد ومكان صلاة الجنازة

11:40 ص الخميس 06 مارس 2025

دعاء عبد الوهاب

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كتب-مصطفى حمزة:

أعلنت الشاعرة دعاء عبد الوهاب، موعد ومكان صلاة الجنازة على والدتها، بعد وفاتها صباح اليوم الخميس.

الشاعرة دعاء عبد الوهاب، أعلنت عن الوفاة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك، وكتبت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، أراد ربنا يريح أمي من التعب والمرض، ويسترد وديعته في أيام مباركات، ربنا يرحمك يا ماما ويغفرلك ويجمعك ببابا في جنات النعيم".

وتابعت: "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري، دعواتكم لماما وبابا".

الشاعرة دعاء عبد الوهاب، كتبت أغاني فرق عديدة، منها مسار إجباري، وبساطة، بالإضافة إلى أغنية مسلسل "علامة استفهام".
وتولت الشاعرة كتابة المعالجة الدرامية، والإشراف على الكتابة، في أعمال عديدة، منها مسلسل "عنبر 6"، و"حكايات جروب العيلة"، "حكايات جروب الماميز"، "الوصفة السحرية"، وفيلم "أنا وابن خالتي".

دعاء عبد الوهاب صلاة الجنازة مسجد الحصري
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