تركي آل الشيخ يعلن عن شراكة تاريخية مع TKO لإطلاق كيان جديد في الملاكمة

كتب- محمود شوقي:

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع TKO Group Holdings, Inc. (TKO)، الشركة العالمية الرائدة في مجال الرياضة والترفيه (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: TKO)، وشركة صلة، المجموعة الترفيهية البارزة، عن إبرام شراكة استراتيجية متعددة السنوات تهدف إلى إطلاق منظمة جديدة متخصصة في الترويج لرياضة الملاكمة، ستوفر منصة عالمية المستوى تجمع بين نخبة الملاكمين والمواهب الصاعدة في هذه الرياضة.

وفي تعليقٍ له على هذا الإعلان، صرّح معالي تركي آل الشيخ، قائلا: "تمثل هذه الشراكة التاريخية بين روّاد صناعة الرياضة خطوة غير مسبوقة نحو تقديم تجربة استثنائية للملاكمين وعشاق الرياضة، إننا نعمل معًا على تطوير جيل جديد من المواهب وتنظيم أحداث عالمية المستوى، في وقتٍ تشهد فيه رياضة الملاكمة تحولات كبرى وتوسعًا غير مسبوق".

من جانبه، قال مارك شابيرو، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في TKO: "هذه الشراكة تمثل فرصة استراتيجية لإعادة رسم ملامح رياضة الملاكمة على المستوى العالمي. تمتلك TKO خبرات واسعة في الترويج والإنتاج، بالإضافة إلى علاقات راسخة في القطاع. يشاركنا معالي تركي آل الشيخ وشركة صلة شغفنا ورؤيتنا لإحداث تحول جوهري في هذا المجال، ونعمل معًا لإعادة الملاكمة إلى موقعها الريادي ضمن المشهد الرياضي العالمي".

إدارة المنظمة الجديدة

ستتولى TKO دور الشريك الإداري، حيث ستُشرف على العمليات اليومية والإدارة التنفيذية، بقيادة دانا وايت، رئيس ومدير عام UFC، ونيك خان، رئيس WWE وعضو مجلس إدارة TKO.