كارولين عزمي كاجوال في أحدث ظهور لها.. والجمهور يعلق (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة كارولين عزمي، متابعيها، أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت كارولين"، الصور من خلال حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة "كاجوال".

ولاقت الصور تفاعل عدد كبير من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات كالآتي: "سمارة الحتة، قمراية، جورجينا الغلابة، قمر، راوية اللي مكسرة الدنيا".

وتخوض كارولين عزمي دراما رمضان 2025 بمسلسل "فهد البطل" .

مسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، ميرنا نور الدين، وياسمين رئيس، كارولين عزمي، وسارة سلامة ونسرين أمين وأحمد عبد العزيز وصفاء الطوخي وعصام السقا، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.

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