قبض عليها في حالة "سكر" إحالة الفنانة الكويتية روان بن حسين للمحاكمة في دبي

كتب-مصطفى حمزة:

دخلت الفنانة الكويتية روان بن حسين، قوائم الأكثر رواجا في مواقع التواصل، عقب توجيه 3 تهم إليها من النيابة العامة في دبي.

الفنانة والبلوجر الكويتية روان بن حسين، كانت قد نشرت مقطع فيديو، توجه فيها اتهامات إلى الخارجية الكويتية، بدعوى عدم التدخل لمساعدتها في الخروج من الإمارات، مؤكدة إنها تم احتجازها دون وجه حق.

النيابة العامة في دبي، من جهتها أصدرت بيان صحفي، وجاء فيه: "رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروج له السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من ادعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها، والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية".

الفنانة والبلوجر الكويتية روان بن حسين، وهي كويتية الجنسية، سبق وتم منعها من دخول العراق، بعد اشتباكها مع أحد رجال الأمن في المطار، وواجهت أزمة في الكويت، عقب اتهامها وزارة الصحة، بالاهمال فى علاج والدتها.

وعلى المستوى الشخصي، دخلت الفنانة الكويتية في نزاع مع زوجها السابق، ووالد ابنتها، وقامت بهجوم حاد عليه عبر مواقع التواصل.

الكويتية روان بن حسين، التي ظهرت في مسلسلات "الدولة العميقة"، و"ذهبت مع الماء"، كانت دخلت مؤخرا في تحدي تريند أغنية "مفتقدني" للفنان أحمد سعد على التيك توك.

ونشرت "روان" مقطع فيديو داخل سيارتها وهي تردد كلمات الأغنية على طريقة تحدي أحمد سعد وكتبت له رسالة: "شكرا أحمد سعد بردت خاطري"، وأبدت إعجابها بكلمات الأغنية وطالبت جمهورها بالتركيز في معانيها.

وكشفت روان أنها تستعد لإطلاق أغنية قريبا باللهجة المصرية بعد طرحها أغنية بعنوان "سلامي" من كلمات أبو الحسن العقابي وألحان أحمد بورحان وتوزيع حمودكة ومكياج وماستر عمر صباغ.

روان تغني "مفتقدني"