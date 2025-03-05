رحيل الفنان الأردني إبراهيم أبو الخير بعد صراع مع المرض

كتب: محمد جعفر

توفي صباح اليوم الفنان الأردني إبراهيم أبو الخير بعد صراع طويل مع المرض

ونعى وزير الثقافة الأردني مصطفى الرواشدة الفقيد، مشيدًا بدوره في تجسيد الشخصيات البسيطة وإثراء المشهد الفني

كما عبر الفنان زهير النوباني عن حزنه، قائلًا: "قدم الراحل أعمالًا ناجحة، أرجو الله أن يتغمده برحمته. كلنا راحلون، ولا يبقى سوى الأثر الطيب".

وخلف مشاعر الحزن، برز استياء عارف، نجل الفنان الراحل، الذي انتقد غياب الدعم الرسمي والفني لوالده خلال فترة مرضه، وكتب عبر مواقع التواصل: "50 عامًا وهو يحمل اسم الأردن سفيرًا للفن، لكن عند المرض غاب الجميع"، مؤكدًا أن والده لم يتلقَ أي رعاية من نقابة الفنانين أو زملائه، رغم وعود سابقة لم تُنفَّذ.

وأعلنت الفنانة ديانا كرزون عبر حسابها على "إنستجرام"، خبر وفاة الفنان الأردني إبراهيم أبو الخير بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت ديانا صورة للراحل معلقة عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون، ‏انتقل إلى رحمة الله الفنان الأردني، ‏إبراهيم أبو الخير، بعد صراع طويل مع المرض، ‏عزائي لعائلته الكريمه والوسط الفني الاردني، الله يرحمك".