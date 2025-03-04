"من 14 سنة".. ماذا قال محمد حماقي عن إصابته بالجلطة في القلب؟

كتب-مصطفى حمزة:

خضوع الفنان محمد حماقي لعملية جراحية، جدد الحديث عن خضوعه من قبل لجراحة في القلب.

الفنان محمد حماقي، الذي عاد إلى منزله، مساء أمس الإثنين، عقب خضوعه لجراحة "فتق" في البطن، حرص على التعليق على ما تردد، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر صفحته في موقع "انستجرام"، كتب: "كل سنة وأنتوا طيبين ورمضان كريم ويارب يكون شهر خير علينا كلنا، الكام ساعة اللي فاتوا انتشرت أخبار كتير فيها مبالغات عن حالتي الصحية".

وتابع: "أنا حابب أطمنكم أنا كنت بعمل عملية صغيرة وميعادها متحدد من فترة كبيرة، والحمد لله تمت بسلام وأنا دلوقتي في البيت، شكرا على سؤالكم ودعواتكم وربنا ما يخض حد على حبايبه أبدا".

وكان مصدر مقرب من حماقي كشف لـ"مصراوي" دخوله أحد المستشفيات وخضوعه لعملية جراحية، قائلا إنه دخل المستشفى أمس الأحد 2 مارس، ثاني أيام شهر رمضان، وخضع لعملية جراحية، ومن المقرر خروجه اليوم أو صباح الثلاثاء 4 مارس، مفضلا عدم الكشف عن طبيعة العملية.

المفارقة هنا أن الفنان محمد حماقي، خلال ظهوره في برنامج "صاحبة السعادة"، كان قد كشف تفاصيل خضوعه لجراحة في القلب عام 2011.

وقال: "أنا في وقت من الأوقات مررت بأزمة صحية في 2011، وكنت حينها في استديو أحمد إبراهيم".

وأضاف: "شعرت بالتعب فقررت أن أنصرف للمنزل، واتصلت بمدير أعمالي وطلبت منه إحضار علاج من الصيدلية للضغط بعدما وجدت ضغطي عاليا، ولكن الصيدلي رفض إعطاءه العلاج وطلب منه أن نذهب للمستشفى إذا لم ينزل الضغط بالمشروبات الطبيعية".

وتابع: "وبالفعل شربت كركديه ووجدت الضغط هبط نوعا ما، ولكنه سرعان ما ارتفع مرة أخرى فتوجهنا للمستشفى، وبمجرد ما قمت بعمل رسم قلب أوصى الطبيب بأن أنتقل إلى مستشفى أخرى لإجراء عملية؛ لأنني أُصبت بجلطة في القلب".

وواصل: "ذهبت ودخلت العمليات على الفور ونجاني الله، فلكِ أن تتخيلي أنني كنت أسجل أغنية في جوه قلبي حاجة مستخبية وأنا لا أدري أني داخل قلبي جلطة، وظهرت بعض الشائعات أنني سأتوقف عن الغناء فسميت ألبومي من قلبي بغني".

جدير بالذكر أن حماقي أطل على جمهوره في رمضان 2025 بالمشاركة في إعلان لأحد البنوك الشهيرة، وشاركه فيه الفنان ويجز، وتحمل الأغنية عنوان "جواك عالم" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان مدين، توزيع حسن الشافعي.