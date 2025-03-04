"يارب ابنك المعاق يموت".. مها أحمد تنهار بسبب دعوات الناس على ابنها

كتب: محمد جعفر

أوضحت الفنانة مها أحمد أنها تعرضت لهجوم قاسٍ في الفترة الأخيرة بسبب ابنها، متهمة البعض بالتحامل والقسوة عليها

وقالت مها أحمد خلال برنامجها “تفاحة مصرية"، المذاع على قناة الشمس، إن الجمهور انقسم ما بين متهمين لها باستغلال ابنها لكسب التعاطف على السوشيال ميديا، وآخرين يرون عدم الحاجة لظهوره، معلقًة: "من حق ابني يتمتع زي بقية الناس ومع ذلك مش بظهره غير مرة واحدة في السنة اللي هو يوم عيد ميلاده، الناس قاسية قوي أكتر من قسوة الدنيا عليا".

وأشارت إلى أنها تعرضت للتنمر بسبب إظهار ابنها على مواقع التواصل، موضحة أن الأمر امتد إلى دعاء البعض على ابنها قائلة: "فيه بقا جماعة هما أقسى حد في الدنيا، بل أقسى من الدنيا نفسها وهما اللي بيدعوا على ابني بيقولوا: يارب ابنك المعاق يموت".

وتابعت: "ابني ملوش ذنب إن الدكتور خنقه في الولادة وخلاه معاق العمر كله لا بيتكلم ولا بيقدر يدافع حتى عن نفسه، ينفع حد يدعي على طفل بريء كده بالموت ويقول لأمه يارب ابنك المعاق يموت!".

وردت مها أحمد على تلك الاتهامات قائلة: "زي ما عرفنا من أهالينا

وأمهاتنا إن البيت المبتلى، الناس اللي في البيت ده ضامنين جنة، أنا واثقة وعشمانة في ربنا إنه يدخلني الجنة".