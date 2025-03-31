انهيار مصطفى شعبان في برنامج واحد من الناس.. وعمرو الليثي يضطر لإنهاء الحلقة

كتبت- منال الجيوشي

دخل الفنان مصطفى شعبان في نوبة من البكاء خلال حلقته ببرنامج واحد من الناس، مع الإعلامي عمرو الليثي، والتي تم إذاعتها أول أيام العيد في تمام التاسعة مساءً على قناة الحياة.

وبكى مصطفى شعبان عندما تحدث عن علاقته بشقيقه الراحل الذي رحل عن عالمنا خلال الفترة الماضية، ما اضطر الإعلامي عمرو الليثي لإنهاء الحلقة تقديرًا لمشاعره. وسيذاع الجزء الثاني غدا الثلاثاء ثاني ايام عيد الفطر المبارك

وتحدث نجوم مسلسل حكيم باشا لأول مرة خلال الحلقة عن الحكايات والمواقف المثيرة التي حدثت خلف كواليس التصوير، وأغرب المواقف التي تعرض لها ابطال العمل، كما أشاد الإعلامي عمرو الليثي بمسلسل حكيم باشا، الذي حقق أعلى نسب مشاهدة عبر شاشة قناة الحياة، في شهر رمضان 2025.

واحتفلت أسرة البرنامج بنجاح مسلسل حكيم باشا رفقة نجومه، وهم: الفنانة دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، منذر رياحنة، فتوح أحمد، أحمد فؤاد سليم، هاجر الشرنوبي، ميدو عادل، المخرج أحمد خالد أمين، أحمد صيام، سلوى عثمان، أحمد بسيم.

يذكر أن مسلسل ويشارك في بطولته كلا من الفنان مصطفى شعبان، سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، سارة نور، محمد نجاتي، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدي رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدي السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي.