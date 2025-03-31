بإطلالات مختلفة.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها (صور)

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة التونسية درة متابعيها، عبر السوشيال ميديا أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب جمهورها.

ونشرت درة الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالات مختلفة.

وانهالت عليها تعليقات المتابعين وجاءت كالتالي: "كل سنة وإنتي طيبة، عيد مبارك، ربي يسعدك دائمًا، كل الصور حلوين وإنتي أحلى وأجمل، أشيك واحدة، عنوان الشياكة والأناقة.

وشاركت "درة" موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل إذاعي بعنوان "كدبة بيضا" ويذاع على راديو "نجوم إف إم".

وتدور أحداثه في إطار كوميدي رومانسي، وهو بطولة كل من شريف رمزي ،شيماء سيف، أحمد صيام ، وإخراج إيهاب منير.



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