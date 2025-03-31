سهير جودة تنعى إيناس النجار: "لم تمت بتسمم الدم فقط"

كتبت- نوران أسامة:

نعت الإعلامية سهير جودة الفنانة التونسية إيناس النجار، التي رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الإثنين، بعد تعرضها لأزمة صحية حادة أدت إلى دخولها في غيبوبة.

وكتبت سهير عبر حسابها على فيسبوك: إيناس النجار قلب طيب وروح طيبة، لم تمت بتسمم الدم فقط، بل شخصيات سامة دمرت حياتها، وأحلام مجهضة أو مؤجلة، ألف رحمة ونور لروحها الطيبة، الرجاء قراءة الفاتحة.

وأعلنت خبر الوفاة الفنانة هايدي سليم عبر حسابها الخاص على الفيسبوك، وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".

وكشفت سوار شقيقة الفنانة إيناس النجار عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض أختها لأزمة صحية وإصابتها بتسمم في الدم، مما استدعى دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت سوار عبر خاصية الستوري: "أنا سوار.. أختي إيناس تعبانة جدًا جدًا ومحتاجة دعاكم في الأيام المفترجة دي.. رجاء لكل اللي يحبوها ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة".



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