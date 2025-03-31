صديقة إيناس النجار تكشف لمصراوي مكان تشييع جثمانها

كتبت- منال الجيوشي

قالت الفنانة هايدي سليم، إن عائلة الفنانة إيناس النجار، قررت دفنها بمسقط رأسها بتونس

وكشفت هايدي سليم في تصريح خاص لمصراوي، أنها تستعد للسفر بصحبة أسرة إيناس النجار لتشييع جثمانها في بلدها

وأعلنت خبر الوفاة الفنانة هايدي سليم عبر حسابها الخاص على الفيسبوك، وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".

وكشفت سوار شقيقة الفنانة إيناس النجار عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض شقيقتها لأزمة صحية وإصابتها بتسمم في الدم، مما استدعى دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.