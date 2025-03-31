"بكلمات مؤثرة".. لطيفة تنعى الراحلة إيناس النجار

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة لطيفة، الفنانة الراحلة إيناس النجار، التي وافتها المنية، إثر تعرضها لأزمة صحية حادة أدت إلى دخولها في غيبوبة.

ونشرت لطيفة صورة أرشيفية للراحلة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "آخر مرة شوفتك إمبارح ومن أسبوعين وإحنا عايشين على أمل، كلمتك وكلمتيني ورديتي عليا امبارح يا إيناس، كان عندنا أمل كبير إحنا وكل الدكاترة ولكن قدر الله وماشاء فعل، ربنا يرحمك ويغفرلك ويصبرنا ويصبر أمك وأختك و كل أهلك".

وأعلنت الخبر الفنانة هايدي سليم عبر حسابها الخاص على الفيسبوك، وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".

وكانت كشفت سوار شقيقة الفنانة إيناس عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض أختها لأزمة صحية وإصابتها بتسمم في الدم، مما استدعى دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت سوار عبر خاصية الستوري: "أنا سوار.. أختي إيناس تعبانة جدًا جدًا ومحتاجة دعاكم في الأيام المفترجة دي.. رجاء لكل اللي يحبوها ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة".

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