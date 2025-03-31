نقابة المهن التمثيلية تنعى الفنانة إيناس النجار

كتبت- منال الجيوشي

نعت نقابة المهن التمثيلية، في بيان لها، الفنانة إيناس النجار، التي وافتها المنية اليوم

وجاء في البيان: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. تنعي نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنانة إيناس النجار".

وتابع البيان: "وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي ومجلس الإدارة لأسرتها بخالص التعازي داعين المولي عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون"

وأعلنت خبر الوفاة الفنانة هايدي سليم عبر حسابها الخاص على الفيسبوك، وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".

وكانت كشفت سوار شقيقة الفنانة إيناس عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض شقيقتها لأزمة صحية وإصابتها بتسمم في الدم، مما استدعى دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.



