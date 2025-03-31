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مصطفى شعبان يشارك صورا من احتفالية عيد الفطر بحضور الرئيس السيسي

07:32 م الإثنين 31 مارس 2025

مصطفى شعبان يشارك صورا من احتفالية عيد الفطر

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كتبت- سهيلة أسامة:

شارك الفنان مصطفى شعبان صورًا من احتفالية عيد الفطر التي أُقيمت صباح اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونشر "شعبان" الصور عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، وعلق: "تشرفت بصلاة العيد مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل عام وكلنا بخير".

وشهدت الاحتفالية مشاركة نخبة من نجوم الفن، من بينهم صابرين، أشرف عبد الباقي، سامح حسين، المطرب تامر عاشور، والإعلامي عمرو الليثي.

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مصطفى شعبان عيد الفطر الرئيس السيسي
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