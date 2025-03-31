مي عمر أفضل ممثلة و"إش إش" أفضل مسلسل في جوائز كأس إنيرجي للدراما

كتبت- منال الجيوشي

حصلت الفنانة مي عمر على جائزة أفضل ممثلة من جوائز كأس إنيرجي للدراما التي تقام للعام التاسع على التوالي، بتصويت الجمهور، كما حصد مسلسل "إش إش" على جائزة أفضل مسلسل طويل، بتصويت الجمهور أيضا، وذلك خلال شهر رمضان فى 2025.

وكشفت مي عمر أنها تستعد حاليًا لعمل درامي جديد سيتم الإعلان عنه قريبًا لموسم رمضان 2026، ووعدت الجمهور بأنه سيكون على نفس مستوى نجاح إش إش، نعمة الأفوكاتو، ولؤلؤ، مشيرة إلى أنها ستتعاون لأول مرة مع مخرج جديد تتوقع أن يقدمها بشكل مختلف. قائلة: «انتظروا قريبا الإعلان عن مشروعي القادم رمضان ٢٠٢٦ وبوعد الجمهور إن إشاء الله هيكون عمل يليق بهم مثل إش إش ونعمة الأفوكاتو، ولؤلؤ، مع مخرج رائع لأول مرة هنشتغل سوا ومتأكدة إنه هيظهرني بعين جديدة»

وفي ختام حديثها، وجهت مي عمر شكرًا خاصًا للمخرج محمد سامي، قائلة: "شكر خاص للداعم الأساسي والأب الروحي محمد سامي، شكرا على مجهودك يا أكتر إنسان شفته بيتعب في شغله وبيهتم بيه، اتعلمت منك حاجات كتير فادتني وأكتر حاجة اتعلمتها منك واللي دايما بتقولها اقفلي ودنك وانجحي بس وماتسمعيش أي كلام من أي حد، وبعد الهيصة مابيتبقاش غير النجاح».

مسلسل «إش إش»، بطولة مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، انتصار، إدوارد، محمد الشرنوبي، شيماء سيف، أحمد عبدالله، إيهاب فهمي، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.