آخر ما كتبته إيناس النجار على فيسبوك قبل رحيلها

كتبت- نوران أسامة

رحلت عن عالمنا، صباح اليوم الإثنين، الفنانة التونسية إيناس النجار بعد صراع مع المرض، إثر تعرضها لأزمة صحية حادة أدت إلى دخولها في غيبوبة.

قبل رحيلها بأيام ، شاركت إيناس النجار عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك" دعاء لوالدها، وكتبت: "اللهم ارحم أبي توحشتك برشا يا بابا اللهم أغفر له وأرحمه، وعافه واعفُ عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبَرد، ونقه من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وقه فتنة القبر وعذاب النار".

وأعلنت خبر الوفاة الفنانة هايدي سليم عبر حسابها الخاص على الفيسبوك، وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".

وكانت كشفت سوار شقيقة الفنانة إيناس عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض أختها لأزمة صحية وإصابتها بتسمم في الدم، مما استدعى دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت سوار عبر خاصية الستوري: "أنا سوار.. أختي إيناس تعبانة جدًا جدًا ومحتاجة دعاكم في الأيام المفترجة دي.. رجاء لكل اللي يحبوها ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة".

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