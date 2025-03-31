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إنجي شرف تعلن فسخ "خطوبتها": "كل شيء قسمة ونصيب"

05:42 م الإثنين 31 مارس 2025

إنجي شرف

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كتبت- سهيلة أسامة:

أعلنت الفنانة إنجي شرف، فسخ خطوبتها، عبر حسابها الخاص على موقع "فيسبوك".

وكتبت إنجي في منشور لها: "الحمدلله وقدر الله وما شاء فعل، فسخت خطوبتي، وكل شيء قسمة ونصيب".

وشاركت إنجي شرف بعدد من الأعمال التلفزيونية التي تم عرضها خلال الفترة الماضية أبرزها مسلسل "حارة اليهود" عام 2015، ومسلسل "سلسال الدم ج3" عام 2016، مرورًا بمسلسل "أبواب الشك" عام 2018، ومؤخرًا بمسلسل "في كل أسبوع حكاية" عام 2023.

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إنجي شرف فسخ خطوبة إنجي شرف
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