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أول تعليق من بسنت شوقي بعد عرض الحلقة الأخيرة من "وتقابل حبيب"

05:37 م الإثنين 31 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 12 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 12 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 12 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 12 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 12 صورة
    بسنت شوقي وياسمين عبد العزيز
  • عرض 12 صورة
    بسنت شوقي وياسمين عبد العزيز
  • عرض 12 صورة
    كواليس وتقابل حبيب
  • عرض 12 صورة
    بسنت شوقي
  • عرض 12 صورة
    كواليس وتقابل حبيب
  • عرض 12 صورة
    بسنت شوقي
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كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة بسنت شوقي متابعيها صورًا من كواليس مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت بسنت الصور عبر حسابها على إنستجرام، وعلّقت: "هتوحشيني يا فرح، شكرًا جدًا على كل الحب والدعم والكلام الحلو اللي واصلني وحسيته، ممتنة فوق الوصف".

يذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" من تأليف عمرو محمود ياسين، وبطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، نيكول سابا، خالد سليم، صلاح عبدالله، بسنت شوقي، محمود عمرو ياسين، وإخراج محمد الخبيري، وإنتاج تامر مرسي.

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