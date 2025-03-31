بمناسبة العيد.. مي كساب تنشر صورة مع زوجها أوكا
كتبت- سهيلة أسامة
شاركت الفنانة مي كساب صورة جديدة تجمعها بزوجها، مطرب المهرجانات أوكا، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".
وهنأت مي متابعيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعلّقت على الصورة قائلة: "عيد سعيد عليكم، كل سنة وإنت حبيبي".
من جانب آخر، الفنانة مي كساب شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "المداح 5".
مسلسل "المداح ٥ "بطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، غادة عادل، خالد الصاوي، محسن محيي الدين، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، جوري بكر، غادة طلعت، حنان سليمان، ومن إخراج أحمد سمير فرج
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