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بمناسبة العيد.. مي كساب تنشر صورة مع زوجها أوكا

05:27 م الإثنين 31 مارس 2025

مي كساب تنشر صورة مع زوجها أوكا

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كتبت- سهيلة أسامة

شاركت الفنانة مي كساب صورة جديدة تجمعها بزوجها، مطرب المهرجانات أوكا، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وهنأت مي متابعيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وعلّقت على الصورة قائلة: "عيد سعيد عليكم، كل سنة وإنت حبيبي".

من جانب آخر، الفنانة مي كساب شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "المداح 5".

مسلسل "المداح ٥ "بطولة: حمادة هلال، هبة مجدي، غادة عادل، خالد الصاوي، محسن محيي الدين، يسرا اللوزي، تامر شلتوت، جوري بكر، غادة طلعت، حنان سليمان، ومن إخراج أحمد سمير فرج

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مي كساب أوكا عيد الفطر المبارك
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