محمد نور يهنئ متابعيه بعيد الفطر المبارك

كتبت- نوران أسامة:

هنأ الفنان محمد نور متابعيه، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وشارك مقطع فيديو عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، يجمعه بأولاده وزوجته.

وعلق: "كل سنه وإنتم طيبين عيدكم مبارك وكل سنة وإنتم طيبين ربنا يعود عليكم الأيام بخير ويحفظكم ويحفظ أولادنا جميعا، العيد أحلى مع العيلة".

يذكر أن الفنان محمد نور يستعد لإحياء حفل غنائي وفريق واما، في جدة يوم 2 أبريل المقبل 2025، ضمن حفلات عيد الفطر المبارك.

وطرح الفنان محمد نور مؤخرا أغنيته الجديدة التي تحمل اسم "رجوع مفيش" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الموسيقية، الأغنية من كلمات عمر عبده على، ومن ألحان عمر الشاذلي، ومن توزيع ومكس وماستر هشام البنا.



