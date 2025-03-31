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باسم سمرة يروج لفيلمه "سيكو سيكو"

04:39 م الإثنين 31 مارس 2025

باسم سمرة

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كتبت- سهيلة أسامة:

روج الفنان باسم سمرة لفيلمه الجديد "سيكو سيكو " بطولة كلًا من طه دسوقي وعصام عمر.

ونشر باسم، البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "سيكو سيكو بجميع دور العرض".

فيلم "سيكو سيكو"، بطولة عصام عمر، طه دسوقي، علي صبحي، خالد الصاوي، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة united studios وfilm squar.

تدور أحداث فيلم "سيكو سيكو" في إطار تشويقي، حول شابين يعمل أحدهما في شركة شحن والآخر لاعب ألعاب فيديو، ثم يتورط كلاهما في مشكلة خطيرة وتحمل مفاجآت عديدة، فيحاولان الخروج منها بأقل الخسائر.

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باسم سمرة سيكو سيكو طه دسوقي عصام عمر
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