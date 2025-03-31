"بيدعوا عليا بالموت وناس مش بتحب والدي"..ياسين السقا يرد على الانتقادات بسبب مسلسل "سيد الناس"

كتبت- نوران أسامة:

خرج الفنان ياسين السقا، نجل النجم أحمد السقا، عن صمته بعد الانتقادات التي وُجهت إليه بسبب دوره في مسلسل "سيد الناس".

وكتب ياسين في منشور عبر حسابه على إنستجرام: "أولًا، عايز أقول لكم عيد سعيد، ويا رب يكون خير عليكم وعلى كل حبايبكم وعلينا كلنا".

وأضاف: "أنا كنت عايز أنزل البوست ده بقالي فترة، بس كنت بفكر أكتب إيه، في ناس زعلانة من منشور نزلته، من كام يوم كده أتهاجمت عليه كتير للأسف في ناس زعلت مني واللي في بالي دول بعتذر لهم، لأن في ناس فعلًا بتنتقد باحترام حتى لو الدور مكنش كبير ومش مفهوم أوي من الجمهور أنا متقبل ده تماما وداخل المسلسل وعارف ده، وفي اللي فهم الدور واللهجة والكلام المكسر، علشان طارق طول عمره عايش في لندن".

وتابع: "الأغلبية من الناس هما اللي فاكرين نفسهم نقاد وبيستخدموا الشتايم وبيتنمروا، ويجيبوا سيرة والدي ووالدتي بمجرد بس إن والدي أحمد السقا، وفي ناس مجرد أن ده والدي، وليه ناس مش بتحبه شخصًا لازم يشتموني ويجيبوا سيرة الأم والأب، وحتى يدعوا عليا بالموت، أحب أقول للمحترمين إني بعتذر عن المنشور اللي نشرته بتاع الأسد وده مش موجه ليكم ابدًا وللحقدين ربنا يهديكم، وأنا هنجح وهتشوفوا إن اللي خلف مامتش ".

مسلسل "سيد الناس" من إخراج محمد سامي، وبطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، بشرى، منة فضالي، سلوى عثمان، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، وآخرين.

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