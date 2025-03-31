فدوى عابد تمازح جمهورها: "في انتظار العيدية"

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة فدوى عابد جمهورها صورة جديدة لها احتفالًا بأول أيام عيد الفطر المبارك.

ونشرت فدوى الصورة عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت مازحة: "في انتظار العيدية".

ولاقت الصورة تفاعل من جمهورها، وجاءت بعض التعليقات كالتالي: "إنتي أصلاً العيدية بتاعتنا، مفيش زيك"، "عيد سعيد عليكي"، "كل سنة وأنتي طيبة يا حبيبتي"، "صاحبة الطلة الحلوة".

يذكر أن فدوى عابد شاركت في موسم درما رمضان 2025 بمسلسل "عايشة الدور".

مسلسل "عايشة الدور" بطولة دنيا سمير غانم، نور محمود، رحاب الجمل، أميرة أديب، إنتاج أحمد السبكي، تأليف كريم يوسف وأحمد الجندي وأشرف نصر وندى عزت، وإخراج أحمد الجندي.