"مع السلامة يا إيناس" أحمد وفيق ينعى إيناس النجار بكلمات مؤثرة

كتبت- نوران أسامة:

نعى الفنان أحمد وفيق الفنانة الراحلة إيناس النجار، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل بعد تعرضها لأزمة صحية ودخولها في غيبوبة.

ونشر وفيق، صورة للراحلة عبر حسابه الخاص بموقع "فيسبوك" وكتب: "بخالص الحزن والأسى، أنعى الأخت والصديقة الفنانة إيناس النجار رحلت للي خالقها ، الله يرحمك يا إيناس ويغفرلك ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .. مع السلامة يا إيناس".

وأعلنت الخبر الفنانة هايدي سليم عبر حسابها الخاص على الفيسبوك، وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".

وكانت كشفت سوار شقيقة الفنانة إيناس عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض أختها لأزمة صحية وإصابتها بتسمم في الدم، مما استدعى دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت سوار عبر خاصية الستوري: "أنا سوار.. أختي إيناس تعبانة جدًا جدًا ومحتاجة دعاكم في الأيام المفترجة دي.. رجاء لكل اللي يحبوها ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة".

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