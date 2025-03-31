"ربنا يصبر قلب أختها سوار اللي ملهاش غيرها".. مروة صبري تنعى إيناس النجار

كتبت- نوران أسامة:

نعت الإعلامية مروة صبري الفنانة الراحلة إيناس النجار، التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض.

وكتبت مروة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "لا حول ولا قوة إلا بالله ربنا يرحمك يا إيناس يارب ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، ويصبر قلب أختها سوار اللي ملهاش غيرها.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأعلنت الخبر الفنانة هايدي سليم عبر حسابها الخاص على الفيسبوك، وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".

وكانت كشفت سوار شقيقة الفنانة إيناس عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض أختها لأزمة صحية وإصابتها بتسمم في الدم، مما استدعى دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت سوار عبر خاصية الستوري: "أنا سوار.. أختي إيناس تعبانة جدًا جدًا ومحتاجة دعاكم في الأيام المفترجة دي.. رجاء لكل اللي يحبوها ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة".

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