صديقة عمر وأطيب قلب".. إيساف ينعى إيناس النجار بكلمات مؤثرة

كتبت- سهيلة أسامة:

نعى الفنان إيساف الفنانة الراحلة إيناس النجار بكلمات مؤثرة، بعد وفاتها إثر أزمة صحية مفاجئة أدت إلى دخولها في غيبوبة.

ونشر إيساف صورة للراحلة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلًا: "صديقة عمر وسنين كتير قوي.. بتقابليني وبتقابلي كل الناس بالحب وأحلى ابتسامة وأطيب قلب.. ربنا يرحمك يا إيناس في الأيام المباركة دي ويصبر سوار يا رب".

وأعلنت الخبر الفنانة هايدي سليم عبر حسابها الخاص على الفيسبوك، وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله".

وكانت كشفت سوار شقيقة الفنانة إيناس عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض أختها لأزمة صحية وإصابتها بتسمم في الدم، مما استدعى دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت سوار عبر خاصية الستوري: "أنا سوار.. أختي إيناس تعبانة جدًا جدًا ومحتاجة دعاكم في الأيام المفترجة دي.. رجاء لكل اللي يحبوها ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة".

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