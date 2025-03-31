انفجار المرارة وتسمم في الدم.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة إيناس النجار

كتبت- سهيلة أسامة:

رحلت عن عالمنا منذ قليل الفنانة التونسية إيناس النجار، بعد تعرضها لأزمة صحية حادة أدت إلى دخولها في غيبوبة.

وكشفت مصادر مقربة أن الفنانة الراحلة أصيبت بمضاعفات خطيرة ناتجة عن انفجار في المرارة، مما أدى إلى تسمم في الدم، وعقب نقلها المستشفى دخلت في حالة غيبوبة وتدهورت حالتها الصحية ، إذ دخلت في غيبوبة تامة خلال الساعات الأخيرة، حتى وافتها المنية.

وكانت طالبت شقيقتها الفنانة سوار النجار الجمهور بالدعاء لها عيب تدهور حالتها الصحية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن، آخر أعمالها كانت في مسلسل "الحلانجي"، الذي عرض في رمضان 2025، وشاركها البطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، محمد لطفي، ومحمود قابيل، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.

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