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رمضان 2025.. تعرف على آخر أعمال الفنانة إيناس النجار قبل رحيلها

02:34 م الإثنين 31 مارس 2025

ايناس النجار فى بوستر الحلانجي

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كتبت- نوران أسامة:

رحلت منذ قليل الفنانة إيناس النجار، عقب تعرضها لأزمة صحية دخلت على إثرها في غيبوبة.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز وآخر أعمالها:

إيناس النجار هي ممثلة تونسية، وبدأت مسيرتها الفنية في مصر من خلال ظهورها في فيديو كليب لأغنية "يا ترى" للفنان بهاء سلطان، مما لفت أنظار المخرج محمد النجار، الذي رشحها لدورها السينمائي الأول في فيلم "ميدو مشاكل" مع الفنان أحمد حلمي.

كما شاركت في عدد من الأفلام السينمائية الشهيرة، منها "بحبك وأنا كمان" مع مصطفى قمر، و"علي سبايسي" مع المطرب حكيم، إلى جانب العديد من الأعمال التي تركت بصمتها في الدراما والسينما.

وكان آخر أعمالها مشاركتها في مسلسل "الحلانجي"، الذي عرض في رمضان 2025، وشاركها البطولة محمد رجب، آيتن عامر، عبير صبري، محمد لطفي، ومحمود قابيل، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام.

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