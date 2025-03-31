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تونسية وشقيقتها مطربة شهيرة.. معلومات عن الراحلة إيناس النجار

02:29 م الإثنين 31 مارس 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    إيناس النجار
  • عرض 24 صورة
    سوار النجار وشقيقتها إيناس النجار
  • عرض 24 صورة
    إيناس النجار
  • عرض 24 صورة
    إيناس النجار وزوجها
  • عرض 24 صورة
    إيناس النجار
  • عرض 24 صورة
    ايناس النجار
  • عرض 24 صورة
    ايناس النجار فى بوستر الحلانجي
  • عرض 24 صورة
    ايناس النجار
  • عرض 24 صورة
    إيناس النجار
  • عرض 24 صورة
    إيناس النجار
  • عرض 24 صورة
    الفنانة إيناس النجار
  • عرض 24 صورة
    من كتب كتاب الفنانة إيناس النجار (2)
  • عرض 24 صورة
    35 صورة ترصد عقد قران الفنانة إيناس النجار
  • عرض 24 صورة
    35 صورة ترصد عقد قران الفنانة إيناس النجار
  • عرض 24 صورة
    إيناس النجار
  • عرض 24 صورة
    الفنانة إيناس النجار
  • عرض 24 صورة
    إيناس النجار تحتفل بخطوبتها 3
  • عرض 24 صورة
    35 صورة ترصد عقد قران الفنانة إيناس النجار
  • عرض 24 صورة
    35 صورة ترصد عقد قران الفنانة إيناس النجار
  • عرض 24 صورة
    35 صورة ترصد عقد قران الفنانة إيناس النجار
  • عرض 24 صورة
    35 صورة ترصد عقد قران الفنانة إيناس النجار
  • عرض 24 صورة
    35 صورة ترصد عقد قران الفنانة إيناس النجار
  • عرض 24 صورة
    35 صورة ترصد عقد قران الفنانة إيناس النجار
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كتب-مصطفى حمزة:

رحلت الفنانة التونسية إيناس النجار، عن عالمنا اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض، إثر معاناتها من انفجار المرارة، و تسمم الدم.

الفنانة هايدي سليم، أعلنت عن الوفاة، عبر حسابها الخاص على الفيسبوك، وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله"

وجاء رحيل الفنانة إيناس النجار، بعد مشاركتها في مسلسل "الحلانجي"، الذي عرض في رمضان الماضي2025.

وفي السطور التالية معلومات عنها:

إيناس محمد النجار.

تونسية الجنسية.

ولدت في مدينة صفاقس.

أول ظهور فني لها، كان مع المطرب بهاء سلطان، في فيديو كليب أغنية "يا ترى يا حبيبي" .

شاركت الراحلة ، في أفلام "ميدو مشاكل"، و"بحبك و انا كمان"، و"علي سبايسي"، و"كركر"، و"مهمة صعبة".

قدمت الراحلة إيناس النجار، العديد من المسلسلات مع نخبة من أهم النجوم، ومنها "العصيان" مع الفنان الراحل محمود ياسين، و"يتربى في عزو"، مع الفنان يحيى الفخراني، و "الأخوة الأعداء"، مع الفنان الراحل صلاح السعدني.

شقيقتها هي المطربة سوار النجار.

نقلت الراحلة، في فبراير الماضي، إلى المستشفى، إثر معاناتها من ألم شديد في المعدة، وتم حجزها في الرعاية المركزة.

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