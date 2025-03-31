وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض

رحلت منذ قليل الفنانة التونسية إيناس النجار عقب تعرضها لأزمة صحية ودخولها في غيبوبة

وأعلنت الخبر الفنانة هايدي سليم عبر حسابها الخاص على الفيسبوك، وكتبت:" إنا لله وإنا إليه راجعون إيناس النجار في ذمة الله"

وكانت كشفت سوار شقيقة الفنانة إيناس عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام عن تعرض أختها لأزمة صحية وإصابتها بتسمم في الدم، مما استدعى دخولها المستشفى مطالبة الجمهور بالدعاء لها.

وكتبت سوار عبر خاصية الستوري: "أنا سوار.. أختي إيناس تعبانة جدًا جدًا ومحتاجة دعاكم في الأيام المفترجة دي.. رجاء لكل اللي يحبوها ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة".

يذكر أن الفنانة إيناس النجار شاركت في دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل الحلانجي بطولة محمد رجب.