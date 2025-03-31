رسالة مؤثرة.. جوري بكر تحتفل بعيد الفطر مع ابنها- صورة
كتبت- نوران أسامة:
احتفلت الفنانة جوري بكر بعيد الفطر المبارك برفقة ابنها، وشاركت متابعيها صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلّقت جوري على الصورة: "أنا جيت الدنيا بحبك.. تاني عيد يا حبيبي بحبك قد الدنيا، وكل سنة وأنت جنبي وضهري وسندي، وكل حياتي، ماما بتحبك أوي، عيدكم سعيد، وكل سنة وأنتم بألف صحة وسلامة".
يُذكر أن جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسلي "شباب امرأة" و"المداح 5".
مسلسل "شباب امرأة بطولة غادة عبد الرازق، إلى جانب الفنان الشاب يوسف عمر، الفنان محمد محمود، الفنانة جوري بكر، والفنان عمرو وهبة.
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