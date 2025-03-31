إعلان

رسالة مؤثرة.. جوري بكر تحتفل بعيد الفطر مع ابنها- صورة

12:53 م الإثنين 31 مارس 2025

جوري بكر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نوران أسامة:

احتفلت الفنانة جوري بكر بعيد الفطر المبارك برفقة ابنها، وشاركت متابعيها صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعلّقت جوري على الصورة: "أنا جيت الدنيا بحبك.. تاني عيد يا حبيبي بحبك قد الدنيا، وكل سنة وأنت جنبي وضهري وسندي، وكل حياتي، ماما بتحبك أوي، عيدكم سعيد، وكل سنة وأنتم بألف صحة وسلامة".

يُذكر أن جوري بكر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسلي "شباب امرأة" و"المداح 5".

مسلسل "شباب امرأة بطولة غادة عبد الرازق، إلى جانب الفنان الشاب يوسف عمر، الفنان محمد محمود، الفنانة جوري بكر، والفنان عمرو وهبة.

اقرأ أيضًا:
بعد مشاركتها في احتفالية عيد الفطر منة فضالي:" كان حلمي أشوف سيادة الرئيس"

تفاصيل حفل عصام صاصا ثاني أيام العيد

جوري بكر عيد الفطر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

عاجل - وفاة الفنانة إيناس النجار بعد صراع مع المرض
أمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة