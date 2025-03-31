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بعد مشاركتها في احتفالية عيد الفطر منة فضالي:" كان حلمي أشوف سيادة الرئيس"

12:11 م الإثنين 31 مارس 2025
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    منشور منة فضالي
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كتب-مصطفى حمزة:

أعربت الفنانة منة فضالي، عن سعادتها بتحقيق حلمها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، في احتفالية عيد الفطر، التي أقيمت صباح اليوم الأثنين.

الفنانة منة فضالي، نشرت صورة من اللقاء، عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت ،:" كان لي الشرف العظيم الكبير اليوم إني تشرفت بلقائي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي كان حلمي إني أشوف سيادة الرئيس و اسلم عليه اليوم من احتفالية عيد الفطر بمشاركة أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة حقيقي كان يوم جميل بيك يا ريس".

الاحتفالية، التي أقيمت صباح اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهدت مشاركة نخبة من نجوم ونجمات الفن، ومنهم مصطفى شعبان، و صابرين، و أشرف عبد الباقي، و سامح حسين، و المطرب تامر عاشور، والإعلامي عمرو الليثي.

السيسي نجوم الفن منة فضالي
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