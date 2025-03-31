حفلات عيد الفطر.. إيهاب توفيق و أوكا في الإسكندرية "صور"

كتب-مصطفى حمزة:

أحيا المطرب إيهاب توفيق، أولى حفلات عيد الفطر المبارك، مساء أمس الأحد، في نادي سموحة بالإسكندرية.

المطرب إيهاب توفيق، صعد إلى المسرح في الواحدة صباحا، وقدم في الحفل، مجموعة من أبرز أغانيه، ومنها "ياسلام"، و "مراسيل"، و "مالهمش في الطيب"، و"داني" و "الأستاذ"، بالإضافة إلى أغنية "هلي يا فرحة هلي"، التي قدمها بمشاركة الفنانة دنيا سمير غانم، في مسلسل "عايشة الدور"، الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان.

وقدم مؤدي أغاني المهرجانات اوكا، ثاني فقرات الحفل، إذ أدى أغاني "عم الشغلانة"، و "مش فاكر"، و"مجتش بالحظ"، وغيرها.

الحفل، الذي أقيم في نادي سموحة، تم تحديد موعد إقامته مسبقا، على أساس أن أول أيام العيد هو الأحد، قبل أن تقرر إدارة النادي، إقامته في نفس اليوم، بعد إعلان دار الإفتاء، ان الأثنين، هو أول أيام عيد الفطر.