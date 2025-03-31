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دينا فؤاد تهنئ جمهورها بحلول عيد الفطر المبارك

11:00 ص الإثنين 31 مارس 2025

دينا فؤاد

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كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة دينا فؤاد متابعيها، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

ونشرت دينا صورتين عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلقت عليها قائلة: "عيد سعيد".

وانهالت عليها تعليقات من متابعيها، وجاءت بعضها كالتالي: "كل سنة وإنتي طيبة وبخير"، "عيدك مبارك"، "أجمل وأشيك فنانة"، "الجميلة".

يذكر أن دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا"، تأليف محمد الشواف، وإخراج أحمد خالد أمين، وشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم مصطفى شعبان، رياض الخولي، سهر الصايغ، محمد نجاتي، وأحمد صيام.

دينا فؤاد (2)

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دينا فؤاد إنستجرام دينا فؤاد عيد الفطر المبارك
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