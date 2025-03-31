نادية الجندي تهنئ جمهورها بعيد الفطر: "أعاده الله بالخير والبركات"

كتبت- نوران أسامة:

هنأت الفنانة نادية الجندي جمهورها بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنية لهم السعادة والبركات.

ونشرت الجندي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلّقت: "كل عام وأنتم بألف خير.. عيد فطر سعيد مبارك عليكم جميعًا، أعاده الله عليكم وعلى الأمة الإسلامية باليمن والخير والبركات".

يذكر أن، آخر أعمال الفنانة نادية الجندي هو مسلسل سكر زيادة الذي ضم عدد كبير من النجوم منهم نبيلة عبيد وسميحة أيوب وهالة فاخر وبيومي فؤاد وغيرهم، وتم عرضه خلال شهر رمضان عام 2020.

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