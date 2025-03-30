بطريقة كوميدية.. دياب يهنئ متابعيه بحلول عيد الفطر

كتبت- نوران أسامة:

هنأ الفنان دياب، متابعيه، بمناسبة عيد الفطر المبارك، عبر حسابه على موقع "إنستجرام".

ونشر دياب صورًا مصنوعة بتقنية الذكاء الاصطناعي لشخصية "أسعد"، التي جسدها في مسلسل "قلبي ومفتاحه"، وعلق مازحًا: "كل سنة وأنتم سعداء بس أنا أسعد".

يذكر أن دياب شارك في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "قلبي ومفتاحه"، وهو من تأليف مها الوزير وتامر محسن، وبطولة آسر ياسين، مي عز الدين، محمد دياب، أشرف عبدالباقي، سماء إبراهيم، أحمد خالد صالح، عايدة رياض، محمود عزب، وإخراج تامر محسن.

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